El incendio forestal que el pasado mes de junio arrasó alrededor de 800 hectáreas en el término municipal de Casas de Don Pedro tuvo su origen en el interior de una planta fotovoltaica, según ha confirmado la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

Las pesquisas determinaron que el fuego comenzó en una caja de seguimiento de los paneles solares que se sobrecalentó. El incendio se propagó gracias a las altas temperaturas y también, supuestamente, a la falta de una aplicación adecuada del Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura (PREIFEX) en las instalaciones, según Canal Extremadura.

El fuego se extendió con rapidez por el paraje de Las Trescientas y Navalallegua, llegando a amenazar viviendas aisladas e instalaciones ganaderas. La Junta de Extremadura declaró el Nivel 1 de peligrosidad y se desplegó un amplio dispositivo con medios aéreos, terrestres, agentes del medio natural y efectivos de la Guardia Civil.

Gracias a la intervención, el incendio quedó controlado en pocas horas, aunque los daños afectaron a cultivos, encinares y monte bajo. Una decena de vecinos presentaron denuncias por los perjuicios ocasionados.

Ante las pruebas recabadas, el SEPRONA ha instruido diligencias como investigado al encargado de la central fotovoltaica, vecino de Casas de Don Pedro, por un presunto delito de incendio forestal. El caso ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque.