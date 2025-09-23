El PP suspende de militancia a su alcalde en Torremejía (Badajoz) condenado por agredir a dos vecinos

El Partido Popular de Extremadura ha acordado la apertura inmediata de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia del alcalde de Torremejía (Badajoz), Francisco Trinidad Peñato, después de que haya sido condenado por agredir a dos vecinos. También le ha exigido que dimita de todos sus cargos públicos y de representación.

Los hechos ocurrieron en junio de 2023 cuando, según los hechos juzgados, el alcalde de esta localidad pacense propinó un puñetazo a un vecino y zarandeó a la madre de éste cuando acudieron al ayuntamiento para reunirse con él. Ahora un juzgado de Mérida ha condenado al alcalde, Francisco Trinidad Peñato por un doble delito leve de lesiones. El juez impone al primer edil del Partido Popular, una multa de 800 euros, más otros 350 euros que deberá abonar a las víctimas en concepto de responsabilidad civil.

En este sentido, el Partido Popular de Extremadura considera de extrema gravedad los hechos atribuidos, que en ningún caso representan los valores, principios ni la forma de actuar de esta organización. Así lo han expresado en nota de prensa en la que ha reafirmado su compromiso con "la transparencia, la ejemplaridad y la defensa de los valores democráticos", y ha añadido que "actuará siempre con firmeza frente a cualquier comportamiento que los pongan en entredicho".

Por ello, ha acordado la apertura inmediata de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia. Exige asimismo la dimisión inmediata de sus cargos públicos y de representación porque resulta "insostenible" que Francisco Trinidad Peñato continúe al frente de la alcaldía después de esta sentencia judicial.

El PSOE pide su dimisión

Por su parte, el Partido Socialista de Torremejía cree que este fallo judicial supone un hecho "de enorme gravedad" que "invalida política y moralmente" al actual alcalde para seguir representando a los vecinos y vecinas del municipio. El secretario general del PSOE de Torremejía, Fede González, ha señalado que "Torremejía no merece un alcalde condenado por agresión".

Por ello, ha reclamado al alcalde que dimita y en caso de no producirse, demanda al conjunto de la corporación municipal que "actúe con responsabilidad para garantizar la estabilidad y la imagen institucional de Torremejía". "La continuidad de Francisco Trinidad Peñato solo genera división, descrédito y un daño irreparable a la convivencia democrática", ha concluido Fede González