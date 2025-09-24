Nueva manifestación contra el cierre de la central nuclear de Almaraz para impedir su cierre

Con la esperanza intacta de que nunca llegue el día, en la ciudad de Cáceres se ha celebrado una nueva manifestación contra el cierre de la central nuclear de Almaraz. Con gritos de 'Almaraz no se cierra' los trabajadores han instado a las empresas propietarias de la central "a que soliciten la prórroga de la autorización de explotación" y al Gobierno "a que se siente con las empresas eléctricas a negociar el futuro".

Y no ha sido en un día cualquiera. La protesta ha coincidido con la celebración en la capital cacereña de la Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE), entidad que defiende la continuidad de todo el parque nuclear español y que debatirá en Cáceres sobre las consecuencias de la desconexión nuclear en España.

El presidente del Comité de Empresas de la Central Nuclear de Almaraz, Borja Romero, ha explicado que la fecha límite que se ha marcado para tomar una decisión es marzo de 2026, por lo que los trabajadores han diseñado hasta entonces un plan de movilizaciones y actuaciones "por todos los sitios para reclamar la continuidad de Almaraz, más allá de los años 27 y 28, porque las consecuencias para Campo Arañuelo van a ser desastrosas si esto cierra".