El PSOE desmiente "categóricamente" el fallecimiento del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

"Actualmente, Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad. Su familia y seres queridos rogamos respeto durante estos compases tan duros para todos. Muchas gracias". Con este mensaje, la propia familia del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha desmentido su fallecimiento.

Minutos más tarde, en sus redes sociales, el PSOE de Extremadura también ha negado la noticia. "Desde el PSOE de Extremadura desmentimos categóricamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara", ha escrito la formación. Aunque desmienten su fallecimiento, indican que su exsecretario general "se encuentra en una situación de salud muy frágil". "Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo", añaden también.

Actualmente, Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad. Su familia y seres queridos rogamos respeto durante estos compases tan duros para todos. Muchas gracias. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) October 4, 2025

🔴 COMUNICADO OFICIAL | Desde el PSOE de Extremadura desmentimos categóricamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. El expresidente se encuentra en una situación de salud muy frágil. Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo. — PSOE de Extremadura /❤️ (@psoeex) October 4, 2025

Fernández Vara, con 66 años, padece un cáncer de estómago desde el año 2023. Precisamente este próximo lunes 6 de octubre, cumplirá 67.

Nacido en Olivenza (Badajoz) en el año 1958, fue presidente de Extremadura entre 2007 y 2011, por primera vez. Tras una legislatura de gobierno popular, después de las elecciones de mayo de 2015 volvió a hacerse con la Presidencia de la Junta de Extremadura, gracias al apoyo de Podemos, hasta el año 2023.

Militó en Alianza Popular cuando la presidía Antonio Hernández Mancha, del que se hizo amigo en Córdoba. En 1988 obtuvo la plaza de médico forense con destino en Extremadura, donde se afilió al PSOE.

El pasado mes de mayo, en el 14 Congreso del PSOE provincial de Badajoz, Fernández Vara habló de su enfermedad. "Quiero seguir viviendo por los míos y por tanta gente que nos necesita", dijo. Allí admitió también estar pasando por un "momento complicado".