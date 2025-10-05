Muere a los 66 años el expresidente socialista de Extremadura Guillermo Fernández Vara

El histórico barón socialista Guillermo Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, víctima de un cáncer. Fue el propio Vara quien reveló en 2023 que le habían detectado un tumor en el estómago por el que estaba recibiendo tratamiento, según ha informado el PSOE de Extremadura.

Vara fue una figura clave del socialismo en la región, donde ejerció como presidente de la Junta de Extremadura a lo largo de tres mandatos, sumando un total de doce años al frente del Ejecutivo autonómico y tomando el relevo de otro histórico dirigente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En el plano orgánico, estuvo al frente del PSOE de Extremadura como secretario general desde 2008 hasta este mismo año 2024, consolidando el poder del partido en la comunidad durante más de una década.