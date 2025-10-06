El virus del Nilo se cobra su cuarta víctima mortal en Extremadura, un anciano de 91 años

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo fallecido por el virus del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata del varón de 91 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito, que estaba ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado 22 casos de virus del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cuatro de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y cuatro fallecidos. En la actualidad, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

¿Cómo evitarlo?

Para evitar la picadura del mosquito transmisor del virus del Nilo, desde el Servicio Extremeño de Salud se aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras o cubos. También que ni juguetes, platos de animales domésticos o neumáticos acumulen restos de líquido.

Además se recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios. Sobre la vestimenta, se aconseja vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

Asimismo, el SES pide evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos. También aconseja la instalación de mosquiteras y el uso de repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras.