Lo que decía Sánchez de Fernández-Vara, al que ahora despide "con enorme tristeza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado compungido por el fallecimiento del exlíder socialista de Extremadura Guillermo Fernández Vara, a causa de un cáncer de estómago. Este presidió la Junta extremeña durante tres legislaturas (de 2007 a 2011 y de 2015 a 2023). Considerado por su sucesora al frente de la comunidad, la popular María Guardiola, como un dirigente "cercano y sincero", Vara tuvo sus diferencias con la deriva que estaba adquiriendo el PSOE de Sánchez.

El secretario general de los socialistas ha acudido este lunes al funeral de Vara, al que ha calificado como un "referente socialista que dedicó su vida a Extremadura" y como "un ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público". "Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España. Mi abrazo más sentido a su familia y amigos", sentenciaba Sánchez en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Con enorme tristeza despedimos a Guillermo Fernández Vara, referente socialista que dedicó su vida a Extremadura. Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público.

Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España. Mi abrazo más sentido a su familia y amigos.🌹 pic.twitter.com/trnxYS6pAo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2025

Sin embargo, el líder socialista había criticado duramente al por entonces presidente de la Junta extremeña cuando este no se alineó con las constantes cesiones al separatismo del Ejecutivo de Sánchez. En unas conversaciones privadas de Sánchez con el que fuera su número dos en el partido y el Gobierno, José Luis Ábalos, el jefe del Gobierno lo tachaba de "impresentable", "lamentable" o "petardo".

"Llámalo y dile que es un impresentable", le ordenó Sánchez a Ábalos en noviembre de 2020 después de que Fernández Vara tildara como "fracaso" que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pasase por la aprobación de EH Bildu y de Arnaldo Otegui, dirigente vinculado a ETA; según los mensajes publicados por El Mundo que están recogidos en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los delitos relacionados con la corrupción en el seno del PSOE.

"El petardo de Vara"

Posteriormente, el presidente del Gobierno le preguntaba a Ábalos si había hablado "con el petardo de Vara"; a lo que este respondía afirmativamente: "Sí, excusas peregrinas". Sánchez no dudó en tachar la actitud del socialista extremeño como "lamentable" y de "falta de solidaridad". "Luego bien que pedirá recursos de esos PGE", le recriminaba Sánchez adelantándose a supuestas exigencias de financiación por parte de Extremadura.

A los pocos días, Ábalos reenviaba un mensaje de Fernández Vara al jefe del Ejecutivo: "Querido José Luis. Si consideráis que mi posición del otro día debe tener consecuencias, me lo decís y está hecho. Yo me quedé después de perder las primarias para ayudar a ganar las elecciones. Todos mis cargos orgánicos están a vuestra disposición. Y con más ganas de seguir peleando por nuestro proyecto que nunca. Discreción total, pero creía que os lo debía. Un abrazo". Sánchez respondía escueto: "Ombligo".

"Complejo de pobres"

Ábalos también adjuntaba la respuesta que él le había enviado a Vara, en la que le espetaba que las responsabilidades que tenía se las debía a los que lo "eligieron para ello", pero que sólo pedían desde el Ejecutivo "comprensión y solidaridad". "Las consecuencias, como sabes, las asumimos todos en conjunto", terminaba de recriminarle al entonces presidente extremeño.

"Bien, yo le dejé una reflexión: no entiendo por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias", respondía Sánchez a Ábalos sobre su conversación con Fernández Vara. "Complejo de pobres", sentenció el que fuera secretario de Organización del PSOE. Al día siguiente de esta conversación, Sánchez aseguraba que había que seguir "marcando" a los barones críticos refiriéndose a Javier Lambán –también recientemente fallecido— y a Emiliano García Page. "Son una minoría y son hipócritas", dijo el líder socialista sobre ellos.

Su último servicio al PSOE

Cabe destacar que Fernández Vara sirvió al PSOE después las autonómicas de 2023. En los mismos, empató a diputados autonómicos con el PP de Guardiola, que se valía de cinco diputados de Vox para propiciar el cambio en Extremadura, mientras que los socialistas sólo tenían el apoyo de los cuatro escaños de Podemos.

Vara dio por segura su marcha de la política en la noche electoral abriéndose incluso a abstenerse en una hipotética investidura de Guardiola, pero reculó en las siguientes horas para forzar el pacto de la popular con Vox –presumiblemente tras una llamada de Ferraz—, lo que acabó en un quebradero de cabeza para Génova y el PP de Extremadura, que mostró la falta de consenso de los populares en cuanto a su relación con Vox y que acabó por perjudicando a los de Alberto Núñez Feijóo en los comicios generales del mes siguiente.