La muerte de una mujer atropellada en La Codosera (Badajoz) no se investiga como violencia de género

La investigación policial sobre la muerte de una mujer ocurrida el pasado martes en La Codosera, tras ser atropellada por su marido —quien permanece detenido—, ha descartado que se trate de un caso de violencia de género. Según las autoridades, el suceso se enmarca dentro de una disputa familiar entre los hermanos de la víctima y el matrimonio.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien confirmó que el esposo de la fallecida fue arrestado por la Guardia Civil sin oponer resistencia, tras avisar él mismo del atropello mortal sucedido en la calle Enrique Tierno Galván de la localidad.

"Accidental o no, si será un posible homicidio, se determinará de manera oportuna en el juzgado, pero las indicaciones de las investigaciones que se están realizando ahora mismo no dicen que sea por violencia de género. Ese caso sería cuando hubiera un interés por parte del detenido hacia el atropello a la mujer. Parece ser que ese caso no se produjo", ha afirmado el delegado del Gobierno en esta región.

Por otro lado, al ser preguntado por el fallecimiento de una funcionaria hallada tras un incendio en su vivienda en Badajoz, ha señalado que el caso continúa bajo secreto de sumario y permanece, por el momento, en el mismo juzgado, a la espera de que la Policía Nacional aporte nuevas pruebas.