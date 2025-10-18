Monfragüe autoriza la caza con arco y rehalas para frenar la superpoblación de ciervos y jabalíes

El Gobierno de Extremadura ha dado un nuevo paso para tratar de recuperar el equilibrio ecológico del Parque Nacional de Monfragüe. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha aprobado dos resoluciones —publicadas el pasado martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE)— que amplían los métodos de control poblacional de ciervos y jabalíes, lo que permite incorporar el uso del arco y las rehalas en determinadas batidas.

El objetivo de estas medidas es claro: restaurar el equilibrio poblacional y proteger los ecosistemas del parque, gravemente dañados desde que el Gobierno de Pedro Sánchez prohibió la caza en los parques naturales en diciembre de 2020. Durante esos años, la población de ciervos y jabalíes se ha disparado sin control, provocando un fuerte deterioro de la vegetación, afectando a especies emblemáticas como las encinas o los alcornoques y favoreciendo la propagación de enfermedades como la tuberculosis bovina, según ha alertado el propio gobierno regional.

En el año 2023, la Junta autorizó por primera vez actuaciones cinegéticas sin ánimo de lucro en las fincas públicas del parque. Un año después, en 2024, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) amplió el margen de acción al permitir el uso de perros sueltos en las batidas y abrió la puerta a la participación de propietarios privados bajo supervisión administrativa.

Ahora, con la nueva modificación, se introduce el uso del arco como "método de alta precisión y bajo impacto ambiental", y se recuperan las rehalas, que participarán en tres batidas programadas entre octubre y diciembre. En total, se prevé el abatimiento de 600 jabalíes y 300 ciervos, bajo la supervisión de técnicos especializados.

El Ejecutivo de María Guardiola ha defendido la caza como "una herramienta de gestión y conservación, esencial para garantizar la sostenibilidad" del Parque Nacional. Todas las actuaciones se desarrollarán bajo "estrictos criterios técnicos", respetando los periodos reproductivos de las especies protegidas y priorizando la compatibilidad con la observación de la naturaleza, según ha destacado el Gobierno regional.

Esta medida, defendida por representantes del sector agrario y cinegético, ha sido duramente criticada por las ONG ambientalistas, que aseguran que "pone en riesgo la biodiversidad" y es incompatible con la legislación vigente. De igual modo, les preocupa el daño que la caza puede ocasionar a la imagen del parque nacional extremeño y han exigido que cualquier control de fauna se lleve a cabo "exclusivamente por agentes de medio natural o personal del Parque, sin participación de cazadores externos".