Extremadura busca que el Puente de Alcántara sea Patrimonio Mundial

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado el nuevo viaducto junto al Puente Romano de Alcántara (Cáceres), una infraestructura destinada a proteger este monumento histórico y que ha supuesto una inversión de 23 millones de euros.

Durante el acto, Guardiola anunció que la Junta iniciará los trámites para solicitar a la Unesco que el Puente Romano de Alcántara sea declarado Patrimonio de la Humanidad, destacando el valor cultural y arquitectónico de la obra.

"Porque por supuesto lo merece", afirmó la presidenta extremeña, subrayando el compromiso de su Gobierno con la preservación y promoción del patrimonio histórico de la región.