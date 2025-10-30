Extremadura exige a Hacienda que no cobre el IRPF a los enfermos de ELA

La Junta de Extremadura ha pedido este jueves al Estado que declare exentas las ayudas recibidas por los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Para ello, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha remitido una carta a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigirle que las ayudas que la comunidad autónoma da a estos pacientes queden exentas del IRPF.

Pese a que el Ejecutivo extremeño aprobó en 2023 una ayuda de 2.000 euros y dos deducciones autonómicas para anular su impacto fiscal, los enfermos se ven obligados a incluirla en su declaración de la renta. El motivo es que el Gobierno de Pedro Sánchez no las considera ayudas exentas, lo que supone un duro golpe para sus ya maltrechas economías.

Tal y como ha explicado Manzano, esta exención "sólo la puede realizar el Estado". Para ello, es necesario modificar la Ley 35/2006 e incluir estas ayudas en el listado de su artículo 7. Una modificación que tanto la Junta como las asociaciones de pacientes llevan tiempo reclamando al Ejecutivo central, hasta ahora sin éxito, para acabar con esta injusticia fiscal.

La consejera ha defendido que se trata de "personas muy vulnerables a las que esta enfermedad les hace tener que afrontar unos gastos económicos muchas veces inasumibles". Por ello, ha insistido en que, por justicia e igualdad con estos pacientes y sus familias, el Estado debe dejar de gravar estas ayudas.