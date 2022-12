15+1 cosas que ver y hacer en Málaga que la convierten en un destino imprescindible

12 / 16

Museo Automovilístico y de la Moda

Aunque muchos no lo encuadrarán en el ámbito del arte en el que sí colocarían sin dudarlo a los demás museos malacitanos, lo cierto es que el Museo Automovilístico y de la Moda no tiene nada que envidiarles y, en lo suyo, es excepcional. En particular la colección de automóviles es más que notable y está expuesta de una forma excelente, con su complemento del mundo de la moda es una visita que realmente vale la pena hacer.