Airbnb alquila el apartamento de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' Han pasado 23 años desde que Sarah Jessica Parker interpretó a Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Para celebrar el próximo lanzamiento de And Just Like That..., el nuevo capítulo de la serie de HBO, se abren las puertas de una recreación de su icónico apartamento en el Upper East Side neoyorkino. Las reservas se abren el lunes 8 de noviembre para estancias de dos y una noche los días 12 y 13 de noviembre.