Almeida inaugura la estatua de la Legión que irrita a la izquierda

Almeida agradeció a los legionarios su labor. “Todos los madrileños sabemos que la seguridad y la libertad que disfrutamos aquí en el centro de España no sería posible si, a cientos de kilómetros de aquí, nuestra soberanía y nuestras fronteras no estuvieran defendidas noche y día con vuestra abnegación y sacrificio; el vuestro y el de vuestras familias. Y, por tanto, no es una metáfora, sino un hecho, decir que esta ciudad se acuesta todos los días bajo la manta de la libertad que vosotros nos proporcionáis. Y por ello os damos las gracias”.