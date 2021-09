Ana de Armas y Kate Middleton eclipsan a todos en la premiere de 'No time to die' en Londres

Chic 2021-09-29 Compartir

Enviar

Tuitear

Enviar

Ana de Armas y Kate Middleton eclipsan a todos en la premiere de 'No time to die' en Londres El príncipe Carlos y su esposa, Camila, y los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, asistieron el martes al glamuroso estreno en Londres de "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir"), la última y esperada película de James Bond, en la que el actor británico Daniel Craig se despide como el agente 007.