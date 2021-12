Libre Mercado 2021-12-26 Compartir

Así es el Wonder of the Seas, el crucero más grande sobre la Tierra El Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo y el primero en su clase que posee ocho vecindarios exclusivos, incluido el nuevo y lujoso Suite Neighborhood. Con capacidad para 6.800 pasajeros y 2.400 tripulantes, 12 cubiertas y 2.867 camarotes (100 más que el hasta ahora crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas).