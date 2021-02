Así es Gina Carano, la actriz despedida de 'The Mandalorian' que se niega a ser "cancelada"

Así es Gina Carano, la actriz despedida de 'The Mandalorian' que se niega a ser "cancelada" Gina Carano ha sido noticia esta semana tras conocerse su despido de la serie The Mandalorian. La actriz, que hasta ahora tenía una proyección internacional cada vez mayor, no volverá a las historias de Star Wars debido a una nueva polémica en sus redes sociales en las que, entre otras cosas, comparaba la situación política de Estados Unidos con la Alemania nazi. ¿Está la carrera de Gina acabada?