Leni Klum, la hija que Flavio Briatore tuvo con Heidi Klum y que nunca reconoció

El empresario de 71 años ha hablado por primera de vez su hija en una entrevista reciente con Repubblica y ha reconocido que tiene relación con ella. "Nos vemos poco pero eso no significa que la quiera menos". Flavio Briatore aseguró que está "muy orgulloso de ella", sobre todo después de haber protagonizado la portada de Vogue Alemania recientemente. "No solo es hermosa, sino fuerte e independiente, entusiasta de la vida, aunque no he tenido nada que ver en eso y estoy agradecido a Heidi por cómo la crió".