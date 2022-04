Diez ensayos clásicos para adolescentes al borde de un ataque de inteligencia

10 / 10

Cándido o el optimismo (Voltaire, s. XVIII d.C.)

Harto de persecuciones religiosas y políticas, Voltaire se revuelve con humor sardónico pero elegante contra los profetas del Bien. Para el filósofo francés el Mal no solo está ahí, delante de nuestras narices, sino que es una fuerza poderosa contra la que se puede luchar pero mediante mucho sudor, sangre y lágrimas. A través de la figura de Pangloss, un filósofo alemán inasequible contra el desaliento y para el que siempre el vaso está lleno a rebosar, ya lo azoten el ébola, la peste y la lepra a la vez, Cándido, su discípulo, va comprobando como una ideología puede vacunar contra la realidad de modo que al final no hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver.