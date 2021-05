Chic 2021-05-30 Compartir

Enviar

Tuitear

Enviar

El extenso currículum amoroso de Lara Álvarez en su 35 cumpleaños Lara Álvarez es una de las presentadoras más todoterreno de la televisión del momento y es que no conocemos a una persona que sea tan energética ante las cámaras. Este año, Lara Álvarez celebrará su 35 cumpleaños en Honduras. Siempre discreta con su vida privada, Lara Álvarez no habla públicamente sobre su relaciones sentimentales y, aunque son muchos los romances que han saltado a la luz, la presentadora no ha confirmado, ni desmentido ninguno de ellos.