El esperado debut de Ana Soria: aparece por sorpresa en Huelva para ver torear a Enrique Ponce Aunque no acudió al esperado regreso a los ruedos de Enrique Ponce el pasado 1 de agosto en Osuna, finalmente la nueva pareja del torero no faltó a la corrida de este lunes en Huelva. Con un look de lo más veraniego, la joven acusió acompañada de unos amigos y vivió una de las tardes más intensas de su vida.