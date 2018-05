Las fotos que las Kardashian no quieren que vieras

Las fotos que las Kardashian no quieren que vieras Ser una Kardashian no es fácil. La familia más famosa de Estados Unidos ha levantado un imperio con su reality y sus marcas y con ayuda de las redes sociales, en las que cada foto está estudiada al milímetro para mostrarnos la perfección. Pero las hermanas son como el resto de los mortales y detrás de las cámaras e Instagram, hay mujeres con los mismos "defectos" que las demás. Los paparazzi y los posados naturales no son siempre sus mejores aliados.