Jennifer Lopez y Sydney Sweeney acaparan las miradas en los premios MTV

"Eres tan bueno como lo es la gente de la que te rodeas, pero si tienes suerte te hacen mejor. Y yo he sido muy afortunada", dijo la estrella al recoger el galardón. López agradeció tanto a las personas que le han dado "alegrías" como a los que "rompieron" su corazón. "Quiero dar las gracias a todos los que me han dado esta vida", dijo la cantante de éxitos como “Let's get Loud", "Waiting for Tonight" y "El Anillo".