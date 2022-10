La oferta musical con la que Madrid compite con Broadway y West End

12 / 13

'We Will Rock You'

La Estación Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pio acoge hasta el 30 de octubre el musical perfecto para los amantes de Queen, We Will Rock You. Podrán darlo todo mientras escuchan “We Are the Champions”, “I Want to Break Free”, “Somebody to Love”, “I Want It All”, “Another One Bites the Dust" o “Bohemian Rhapsody". Está coproducido por los propios miembros de la banda Brian May y Roger Taylor.