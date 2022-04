Las 22 mejores playas del mundo para 2022 (y cuatro son españolas)

7 / 22

Bahía delle Zagare (Italia)

Italia es uno de los mejores países para visitar en Europa y sus paradisíacas playas son perfectas para unas vacaciones de verano que combinan relax, gastronomía, naturaleza, deporte y cultura. Aunque no es una playa 100% privada, la entrada es a través de un hotel ubicado aguas arriba de la playa. Muchos viajeros no se atreven a ir pensando que solo es una playa privada. Para aprovechar este lugar excepcional, no dude en alquilar un barco para descubrir las cuevas escondidas y las playas secretas.