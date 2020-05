Little Richard, el padre del Rock and Roll que abandonó la música para pregonar la palabra del Señor

Little Richard, el padre del Rock and Roll que abandonó la música para pregonar la palabra del Señor Little Richard, el padre del Rock and Roll, ha muerto a los 87 años. Su música ha inspirado a generaciones de artistas y su trabajo ha sido esencial en el nacimiento de géneros como el soul, el funk o el hip hop.