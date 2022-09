Los 25 mejores hoteles de lujo del mundo (y uno está en España)

9 / 25

Pimalai Resort and Spa (Ko Lanta, Provincia de Krabi)

El Pimalai Resort and Spa es un complejo de lujo elegante con vistas a las aguas azules del mar de Andamán que ofrece alojamientos exclusivos, amplios y tranquilos con servicio personalizado. Las habitaciones del Pimalai están ubicadas en un bosque tropical exuberante y disponen de balcón privado con vistas a los alrededores. El Pimalai Resort and Spa alberga numerosas instalaciones de ocio, como la piscina de borde infinito y la pista de tenis. El Pimalai Resort and Spa tiene 3 restaurantes, el Rak Talay y el Spice and Rice, donde se sirven platos tailandeses de autor, y el Seven Seas, de cocina occidental.