Madonna, los 60 años de la reina del pop en 10 discos Madonna cumple este jueves 60 años preparando un nuevo disco. Echando la vista atrás, presume de una carrera musical de más de 35 años desde su debut en 1983 con Madonna y grandes éxitos como "Like a prayer", "True blue", "Express yourself", "Hang up" o "Ray of light". | LD / EFE