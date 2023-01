8 / 8

Aunque por el momento Jessica no se ha pronunciado públicamente sobre la nueva relación del padre de sus hijos, sí ha compartido reflexiones en su instagram sobre el momento que está viviendo: "Llorar mucho no es sinónimo de tristeza y eso no significa que esté pasando por un mal momento. A veces sí, lloramos de rabia, de enojo y de tristeza. Otras veces lloramos por amor, por alegría y felicidad. Y a veces solo estamos tratando de darle forma a sentimientos que no sabemos cómo expresar aún (…) Las personas sensibles lloramos mucho y eso no nos hace débiles. Tampoco quiere decir que siempre estamos en conflicto o lidiando con algo. Llorar es una forma más de expresarnos".