El testimonio de seis momias

Ameniryirt, un funcionario

Las inscripciones de sus tres sarcófagos revelan que era funcionario y que trabajaba en los dominios de la divina adoratriz de Amón, Amenirdis. Esta era hija del rey Kashta (c. 760-747 a. C.), originario de Kush (el actual Sudán). Como divina adoratriz, era la titular de un cargo muy influyente cuya función era garantizar la autoridad real en Tebas (la actual Lúxor), centro religioso, por aquel entonces, de primera magnitud. | En la imagen, tapa del sarcófago interior de Ameniryirt (detalle). Tebas, Egipto, DynastíaXXVI, c.a. about 600 a.C. Madera y yeso.