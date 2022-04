¿Puede un vehículo ser considerado una pieza de museo?

8 / 13

O. Winston Link

Tren de vapor viajando hacia el este, Iaeger, Virginia Occidental (Hot Shot Eastbound, Iaeger, West Virginia), 1956. Impresión a la gelatina de plata 39,4 × 49,5 cm .Detroit Institute of Arts. Founders Society Purchase with funds from Joy C. Emery and the Elizabeth P. Kirby Fund.