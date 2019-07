2019-07-31 Compartir

Primo Levi: Los libros que nacieron de la tragedia Si no hubiese sido arrestado a finales de 1943 por la milicia fascista italiana, Primo Levi (1919 – 1987) jamás habría escrito lo que escribió. Su condición de judío permitió que no le fusilasen en el momento, pero le sentenció a ser entregado al ejército de ocupación alemán y, por consiguiente, deportado al campo de concentración de Auschwitz. Allí pasó un año, aproximadamente, y quedó marcado para siempre con una herida que terminaría alimentando prácticamente toda su obra posterior. Aunque en un principio su perfil no era el de un escritor al uso —se había graduado en química en Turín y trabajó como químico industrial durante gran parte de su vida—, podría decirse que la traumática experiencia que vivió le empujó irremediablemente al folio en blanco. De su pluma nacieron algunos de los primeros y más interesantes relatos y ensayos acerca del Holocausto y, de una manera más universal, incontables reflexiones, profundas y esclarecedoras, sobre la esencia del ser humano. Recopilamos sus títulos más destacados.