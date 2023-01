¿Qué fue de Anna Simón tras su abrupta salida de Atresmedia?

10 / 10

“He llorado, he reído, me he sentido más frágil y a la vez más poderosa que nunca, me he dado cuenta de que es imposible llegar a todo y que no pasa nada, me he preguntado mil veces si lo estaría haciendo bien, pero sobre todo, he amado. He amado como nunca antes lo había hecho. De una manera totalmente incondicional, desde las entrañas, de una manera animal", escribió a comienzo del nuevo año, dejando claro que aunque esté retirada temporalmente de la televisión, es más feliz que nunca.