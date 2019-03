Una película erótica, abusos sexuales y pederastia: ¿qué fue de Xuxa? La joven brasileña se convirtió en un auténtico icono de la televisión a finales de los ochenta y principios de los noventa. Metió en la cabeza de medio mundo su pegadizo: "Ilar ilar ilar ié, oh, oh, oh...", lo que la hizo una de las mujeres más ricas del mundo. Pero no todo fue de color de rosa en su vida: una polémica película erótica, acusaciones de satanismo y sus relaciones amorosas empeñaron su carrera profesional.

