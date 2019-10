(((10 cosas que no sabías sobre Blas Cantó, nuestro representante en Eurovisión 2020)))

Chic 2019-10-13 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

(((10 cosas que no sabías sobre Blas Cantó, nuestro representante en Eurovisión 2020))) El pasado 5 de octubre TVE anunció que Blas Cantó sería el representante de España en el próximo Festival de Eurovisión 2020, que tendrá lugar en la ciudad holandesa de Róterdam. Hoy repasamos algunas de las curiosidades que no sabías sobre el ex miembro de Auryn. | Instagram