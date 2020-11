Natalia Garibotto, la modelo brasileña a la que el papa Francisco dio "like"

Chic 2020-11-22 Compartir

Enviar

Tuitear

Enviar

Natalia Garibotto, la modelo brasileña a la que el papa Francisco dio "like" Las redes sociales llevan horas encendidas por culpa de un supuesto 'me gusta' del Papa Francisco a la modelo brasileña Natalia Garibotto en Instagram. El famoso 'like' se produjo la semana pasada cuando esta modelo subió una foto vestida de estudiante y en la que se podía ver el perfil de su trasero.