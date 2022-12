El peor año en la historia de Telecinco: estos son sus fracasos más sonados

2 / 14

Sálvame Lemon Tea

Uno de los primeros ‘estrenos’ (en realidad no dejaba de ser una reformulación del mismo programa) del año para reflotar las tardes de Telecinco. Su mayor aliciente: La fábrica de la tele había conseguido traer de vuelta a Terelu Campos al programa del que salió entre lágrimas y prometió no volver. Esto suponía el regreso de la hija de María Teresa Campos como presentadora, acompañada de María Patiño, en un intento de revivir los míticos boletines informativos al estilo Qué me dices o Aquí hay tomate. Finalmente el programa (o sección) acabó siendo retirada y volvieron a la fórmula inicial.