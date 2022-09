Tensión entre Ortega Cano y Ana María Aldón el primer día de colegio de su hijo: "Ni se miran" No corren buenos tiempos para José Ortega Cano y Ana María Aldón, y no hay día que el todavía matrimonio no acapare titulares por el delicado momento personal que atraviesan desde hace meses. A pesar de que durante las últimas semanas han evitado coincidir, desde hace algunos días viven bajo el mismo techo e intentan volver a la rutina. Esta mañana la prensa ha sido testigo del tenso regreso al colegio del hijo del matrimonio, donde sus padres ni se han mirado ni han hablado.

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

1 / 6 No corren buenos tiempos para José Ortega Cano y Ana María Aldón, y no hay día que el todavía matrimonio no acapare titulares por el delicado momento personal que atraviesan desde hace meses. A pesar de que durante las últimas semanas han evitado coincidir, desde hace algunos días viven bajo el mismo techo e intentan volver a la rutina. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

2 / 6 Intentando mostrarse como una familia muy unida,ambos han acompañado a su hijo José María al bús del colegio en su primer día de clase. Mientras Ana María Aldón forzaba una sonrisa, Ortega Cano salía de su casa cabizbajo y bastante serio. Tampoco podía faltar Marina, que trabaja en la casa del matrimonio desde antes incluso de la boda con Ana María, en un momento tan especial, pues ha estado tanto en las buenas y en las malas al lado de la familia. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

3 / 6 El matrimonio escuchaba las indicaciones de la monitora del bus, y poco después volvían al domicilio sin querer dar declaraciones. El torero simplemente ha querido asegurar que se encuentra "bien, estupendo". Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

4 / 6 Tras despedirse de su hijo, el matrimonio entraba a la casa. Cabe recalcar que no ha habido ninguna mirada ni contacto físico entre Ortega Cano y Ana María Aldón. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

5 / 6 Leticia Requejo, reportera de El programa de Ana Rosa y testigo de la escena ha narrado la tensión evidente entre el matrimonio.: “Estaban juntos, pero cada uno por su lado, no han intercambiado ni siquiera un gesto, estaban serios e incómodos. Con estas imágenes buscan estabilidad para su hijo”. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar