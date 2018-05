Chic 2018-05-08 Compartir

Aberrante homenaje al cristianismo en la alfombra roja del Met 2018 El Metropolitan Museum of Art de Nueva York se ha vestido de largo para celebrar un año más su aclamada gala Met. La alfombra roja más importante del año ha reunido a un sinfín de celebrities que han lucido sus mejores galas en una fiesta donde la temática guardaba una relación directa con la iglesia católica. Su lema Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (Cuerpos celestiales: Moda e imaginación católica) ha llevado a los invitados a sacarle el máximo partido a sus estilismos con auténticos look que pasarán a la historia.