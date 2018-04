Un individuo armado abre fuego en las inmediaciones de la sede de YouTube en California

La Policía de San Bruno ha activado el protocolo de "tirador activo" tras recibir un aviso de disparos en la sede central de la empresa YouTube, en San Bruno, California, este martes por la tarde.

"Estamos respondiendo a un tirador activo", ha informado la Policía de San Bruno a través de su cuenta oficial en Twitter. "Por favor, aléjense de la avenida Cherry y de la calle Bay Hill", ha añadido.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.