Trump agradece a Macron y al "'pueblo francés" su "firme colaboración" en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este martes a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, su "firme colaboración" en la reciente operación militar en Siria en respuesta al presunto ataque químico del gobierno de Damasco y señaló que es el momento ser "fuertes" y estar "unidos".

"Presidente Macron, pueblo de Francia, de Estados Unidos, ahora es el momento de la fortaleza. Así que seamos fuertes, estemos unidos", afirmó Trumptras recibir formalmente en la Casa Blanca, junto a la primera dama, Melania, al presidente francés y a su esposa, Brigitte.

"Junto con nuestros amigos británicos, EEUU y Francia hemos tomado recientemente acciones decisivas en respuesta al uso de armas químicas por parte del régimen sirio. Quiero agradecer personalmente al presidente Macron, a las fuerzas armadas francesas y al pueblo francés por su firme colaboración", dijo Trump.

Estados Unidos ejecutó el pasado 13 de abril, junto con Francia y el Reino Unido, un ataque sobre Siria en el se lanzaron 105 misiles sobre tres presuntas instalaciones gubernamentales en las que se producían y almacenaban armas químicas.

Macron es el primer presidente homenajeado con una visita y cena de Estado en los 15 meses que lleva Trumpen el poder, y además de Siria, también hablaron sobre el acuerdo nuclear con Irán.

Macron afirmó en rueda de prensa está dispuesto a trabajar en "un nuevo acuerdo con Irán" para ampliar el alcance del pacto nuclear de 2015. Trump se mostró abierto a esa posibilidad, pero no descartó retirarse del acuerdo original. Según dijo, está por ver "si será posible alcanzar un nuevo acuerdo que tenga cimientos sólidos, porque el de ahora tiene cimientos decadentes".

El presidente francés precisó que el nuevo pacto podría cubrir "las actividades con misiles balísticos" de Teherán y la caducidad de ciertas restricciones impuestas al programa nuclear iraní bajo el pacto de 2015, para "asegurarse de que a largo plazo no hay actividad nuclear". "Francia no es inocente respecto a Irán, respetamos al pueblo iraní", pero no hay que "repetir los errores del pasado", agregó.

Macron trataba así de salvar el ultimátum de Trump, quien este año pidió que los países europeos firmantes del pacto de 2015 (Francia, Reino Unido y Alemania) negociaran con él antes de mayo un acuerdo paralelo para corregir los "defectos" del arreglo original, negociado con esos países además de con Irán, Rusia y China.