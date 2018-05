Al menos ocho muertos en un tiroteo en un instituto de Texas

El tiroteo ha ocurrido en el instituto Santa Fe, que toma su nombre de esta ciudad, a unos 50 kilómetros al sur de Houston. Al menos dos sospechosos han sido detenidos, uno de ellos el autor material, estudiante del instituto.

El instituto ha confirmado, en un primer momento, "un incidente con un tirador activo que ha llevado al cierre de los alrededores", según ha hecho saber el Departamento de Educación local en su página web. Ahora, el sheriff ha dado la situación por terminada, pero no ha dado por el momento más detalles sobre las víctimas.

Al lugar se han desplazado múltiples coches patrulla y una unidad de intervención táctica especial, según ha confirmado la Policía de Texas a la cadena CNN, de cuya información se hace eco Europa Press.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha reaccionado a las noticias con un mensaje de condolencias en Twitter. "Tiroteo en una escuela de Texas. No pinta bien. ¡Que Dios os bendiga!", ha escrito en un primer mensaje para poco después publicar otro tuit mandando sus condolencias a los afectados y sus familias: "Estamos con vosotros en esta hora trágica y estaremos con vosotros siempre", ha dicho.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv