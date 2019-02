El Chapo Guzmán se enfrenta a la cadena perpetua tras ser declarado culpable

El jurado en el juicio por narcotráfico que se celebra en Estados Unidos contra Joaquín el Chapo Guzmán le ha declarado este martes culpable de todos los cargos que pesaban contra él, por lo que se expone a ser condenado a cadena perpetua, según la cadena de televisión CNN.

Los doce integrantes del jurado deliberaron en una corte federal en Brooklyn entre el lunes y el jueves de la semana pasada, tras lo que iniciaron una segunda ronda de deliberaciones este lunes. En total, el jurado ha deliberado durante cerca de 34 horas antes de pronunciar su veredicto

Guzmán, de 61 años, estaba acusado de introducir toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos como líder del Cartel de Sinaloa. El capo escapó dos veces de prisiones de máxima seguridad en México y, tras ser detenido en enero de 2016, fue extraditado un año más tarde a Estados Unidos.

La defensa ha argumentado que el verdadero responsable de dirigir el Cartel de Sinaloa es Ismael el Mayo Zambada, un capo de la droga que continúa en libertad. La Fiscalía ha asegurado que ambos narcotraficantes eran socios, en el marco de un juicio que ha implicado también la declaración de más de 50 testigos durante once semanas.

Entre los testigos figuraron 14 antiguos socios de Guzmán que habían acordado cooperar con los fiscales estadounidenses. El jurado, en una serie de notas la semana pasada, planteó varias dudas legales y solicitó revisar los testimonios de algunos colaboradores.

Tras el veredicto del jurado, el abogado de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, ha hablado de "victoria". "Este veredicto es una victoria para el pueblo estadounidense que ha sufrido tanto y tanto tiempo, mientras Guzmán hizo miles de millones vertiendo veneno en nuestra frontera sur", ha dicho.

"Este veredicto es una victoria para los mexicanos que han perdido más de 100.000 vidas en la violencia relacionada con las drogas", ha agregado, antes de hablar de "victoria para todas las familias que han perdido a un ser querido en el agujero negro de la adicción".

"Hay quienes dicen que no vale la pena luchar la guerra contra las drogas. Esas personas están equivocadas", ha manifestado, antes de recalcar que el Gobierno espera una sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional. "No hay escapatoria ni retorno", ha remachado.

La defensa apelará

Por su parte, Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Guzmán, ha desvelado que la defensa planea apelar. "Esto es Estados Unidos, y no importa quién sea el acusado, todavía tiene que luchar, hasta la muerte, sin importar lo que piense la gente, lo que piense la sociedad, lo que piense el gobierno", ha sostenido. Asimismo, ha afirmado que cree que el juicio "no fue justo". "No hubiéramos objetado en absoluto si pensáramos que el juicio fue completamente justo", ha añadido.

"Ningún abogado defensor ha pensado nunca que hayan tenido un juicio completamente justo después de que haya una condena. Hay motivos para apelaciones, y si no pensáramos que existían motivos, entonces le diría que fue un juicio completamente justo", ha apostillado.

El Chapo fue señalado por las autoridades estadounidenses como el criminal más buscado tras la muerte del fundador de la organización terrorista Al Qaeda, Osama ben Laden, y declarado "enemigo público número uno" en Chicago, título que ya ostentó el mítico gánster Al Capone.