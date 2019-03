Juan Guaidó llamó a una reunión para este martes con varios sindicatos y a una manifestación callejera el próximo sábado en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.

Frente a miles de simpatizantes en Caracas, el también presidente del Parlamento encabezó su primer acto público una hora después de volver a Venezuela tras una gira que lo llevó por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde fue recibido con honores de jefe de Estado.

Desde una tarima en el este de Caracas, Guaidó adelantó que prevé encontrarse el martes con trabajadores públicos para tomar decisiones enmarcadas en su objetivo de cesar "el secuestro de la burocracia" por parte de la llamada revolución bolivariana. "Mañana (por este martes) reunión importante con todos los sindicatos de empleados públicos, no podemos permitir que la burocracia siga secuestrada, que usen a nuestros empleados públicos que hoy no ganan bien (...), llegó el momento de decir ya basta, llegó el momento de dejar sin funcionamiento a ese régimen que los oprime", sostuvo.

¡Estamos de nuevo en casa, en las calles de Venezuela!#4Mar regresamos a nuestro país a movilizarnos junto al pueblo venezolano. Seguimos firmes y decididos en nuestra ruta. En este momento no hay nada que celebrar, pero sí mucho por qué trabajar.#VamosJuntosALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) March 4, 2019

Guaidó también señaló que en las manifestaciones del sábado los ciudadanos volverán a las calles de Venezuela "decidida y determinadamente para movilizarse en búsqueda de su libertad". "No nos quedaremos ni un segundo tranquilos hasta lograr la libertad de Venezuela", agregó sin mayores detalles sobre esta actividad.

Mensaje a los militares

En su discurso frente a la multitud, Guaidó preguntó a los miembros de la Fuerza Armada del país "¿Qué más van a esperar?" al reiterar la solicitud de que dejen de apoyar a Maduro y aseguró que ya son más de 700 los militares que lo han hecho. "Sabemos que el 80 % está a favor del cambio, lo sabemos, se han comunicado con nosotros, nos han hablado", aseguró.

"Nos amenazaron a todos los que estamos aquí (...) de cárcel, de muerte, y le digo yo a ellos, no ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de las amenazas que nos van a detener, aquí estamos más fuertes y unidos que nunca (...) con la mirada en el futuro", dijo.

Comentó, dirigiéndose a los miembros de la Fuerza Armada, que pese a estas amenazas "alguien no cumplió, muchos no cumplieron" las órdenes que supuestamente les dieron desde el Ejecutivo. Reiteró que "la cadena de mando está rota porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente, aquí está el presidente encargado de la república de Venezuela", señaló.

Dijo a los militares que como jefe del Parlamento y como presidente encargado, "pide, exige, ordena", que "detengan definitivamente a los colectivos y presos que actuaron el 23 de febrero" como brazo armado del Gobierno de Maduro y reprimieron a los ciudadanos que ese día pidieron el ingreso de la ayuda humanitaria al país. "Basta de inmunidad, no podemos mirar a otro lado cuando masacran a nuestros indígenas", insistió.