Trudeau pide perdón por haberse disfrazado de Aladino en una fiesta de 2001

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pidió este miércoles perdón por disfrazarse de Aladino y llevar la piel pintada de negro en una fiesta de disfraces celebrada en 2001 y cuya temática era Las mil y una noches. La imagen, revelada por la revista Time, ha sido tildada por el propio político como "racista" y ha salido a la luz un mes de las elecciones generales.

Según informa EFE, la foto fue tomada durante una fiesta de disfraces en una prestigiosa escuela privada de Vancouver (Canadá), donde ejercía de profesor. En ella, Trudeau, que entonces tenía 29 años, aparece sonriente, vestido con ropajes orientales y un turbante en la cabeza, la piel pintada de negro y rodeado de cuatro mujeres.

Tras la aparición de la imagen, el primer ministro canadiense, que se encuentra en plena campaña electoral de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 21 de octubre, se vio forzado a comparecer ante los medios de comunicación para declarar que "lamenta profundamente" haberse disfrazado con la cara pintada.

"En 2001, cuando era un profesor en Vancouver, asistí a una fiesta. El tema fue Las mil y una noches. Me disfracé de Aladino y me maquillé. No lo debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento", declaró Trudeau.

A preguntas de los medios de comunicación, Trudeau dijo que la imagen, que tiene profundas connotaciones, es "racista" aunque no lo consideró "racista en su momento".

En Norteamérica, que una persona blanca se pinte la cara para representar a una persona de color es considerado racista desde hace décadas.

Pero Trudeau se negó a contestar si creía que debería presentar su dimisión dado que varios candidatos a diputado para las elecciones generales de octubre han tenido que renunciar tras descubrirse posiciones racistas en antiguos mensajes en medios sociales.

Trudeau también reconoció que no era la única ocasión en la que se disfrazó y se "maquilló" como una persona de color. "Cuando estaba en la escuela secundaria me disfracé en una actuación que canté 'Day-O' con maquillaje", explicó el político canadiense.

Preguntado sobre qué dirá al electorado, Trudeau afirmó que pedirá a los canadienses que le perdonen: "Fue algo estúpido que desearía no haber hecho pero que hice y por lo que me disculpo".