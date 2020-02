Las primarias demócratas comienzan en Iowa con problemas en los resultados oficiales

Los caucus de Iowa, que abren la etapa de elecciones primarias en EEUU, comenzaron este lunes en todo el estado sin un favorito claro entre los aspirantes demócratas, aunque Bernie Sanders y Joe Biden están en lo alto de las encuestas.

Sin embargo, todas las atenciones se centraron en el recuento ya que hasta tres horas después del inicio de las votaciones, el sistema no arrojaba ningún resultado. CNN en Español citó al director de comunicaciones del Partido Demócrata de Iowa, Mandy McClure, quien afirmó que la demora se debe "a los controles de calidad". Lo que está claro es que algo no ha funciona de manera correcta pues la demora no es habitual en este tipo de procesos.

El proceso del caucus

A las 19:00 hora local, los votantes demócratas acudieron a alguno de los 1.678 lugares de votación para inaugurar el proceso de selección del candidato que se enfrentará al presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones generales del 3 de noviembre.

En el gimnasio del instituto Lincoln (Des Moines), el pitido de un silbato dio comienzo al proceso: se hizo el silencio entre los asistentes y, a través de un megáfono, un hombre explicó el complejo funcionamiento de los caucus, una especie de asambleas en la que los electores debaten y eligen a sus candidatos preferidos.

En los caucus del Partido Demócrata, los demócratas deben formar grupos de apoyo a cada candidato, y cada aspirante debe reunir el respaldo de al menos el 15% de los asistentes en cada lugar de votación. Si no lo logran, esos simpatizantes pueden sumarse a otra de las opciones o declararse "indecisos".

En ese contexto, puede ser clave lo que ocurra con los votantes de candidatos que están más abajo en las encuestas, como el alcalde Pete Buttigieg, así como las senadoras Amy Klobuchar y Elizabeth Warren, quien en las últimas semanas ha pedido impulso en favor de detrimento de Sanders, ya que ambos apelan a un electorado similar. También será crucial el grado de participación de los caucus, a los que suele acudir solo uno de cada cinco votantes registrados.