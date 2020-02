EEUU anuncia la muerte del líder terrorista de Al Qaeda en la Península Arábiga

En el comunicado hecho público por la Casa Blanca no se precisa la fecha exacta del ataque contra el terrorista del grupo Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), aunque fuentes de seguridad indicaron al diario 'The New York Times' que tuvo lugar en torno al 8 de enero.

De acuerdo con la información de las fuentes del medio, la CIA se enteró de la ubicación de Qasim al Rimi a través de un informador yemení, que puso al objetivo en el punto de mira de aviones no tripulados, los cuales comenzaron a registrar sus movimientos hasta lanzar el ataque, presuntamente efectuado en la región de Wadi Abedah en el centro del país. "Al Rimi cometió una violencia desmesurada contra civiles en Yemen y trató de dirigir e inspirar numerosos ataques contra Estados Unidos y nuestras fuerzas", agregó la Casa Blanca.

La muerte de Al Rimi, de 41 años, representa un golpe de envergadura contra la rama yemení del grupo terrorista, considerada una de las más potentes de la organización. La Administración del presidente norteamericano, Donald Trump, señaló que su muerte "degrada aún más a Al Qaeda en la Península Arábiga y a su movimiento global, y nos acerca a eliminar las amenazas que estos grupos representan para nuestra seguridad nacional".

Al Rimi, un yemení de 41 años, era "uno de los fundadores y el líder de Al Qaeda en la Península Arábiga, y un lugarteniente del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri", que formaba parte de ese grupo terrorista desde "la década de 1990, cuando trabajó en Afganistán para Osama bin Laden", según EEUU. El comunicado agrega que "bajo el mando de Al Rimi, AQPA cometió una violencia inefable contra civiles en Yemen e intentó lanzar e inspirar numerosos ataques contra Estados Unidos y nuestras fuerzas", indicó Trump.

Hasta esa fecha, Al Rimi había sido el jefe militar de AQPA, cargo en el que buscó reclutar a una nueva generación de yihadistas para engrosar las filas de la organización. Estados Unidos le incluyó en su lista de terroristas en mayo de 2010, y hasta ahora ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.

En 2005, Al Rimi fue condenado a cinco años de cárcel en Yemen por un intento de asesinar al embajador estadounidense allí, pero escapó de la prisión en 2006.

Justo el pasado domingo, AQPA reivindicó la autoría de un ataque perpetrado por un integrante de la Fuerza Aérea saudí que estudiaba en una base militar de Florida (EEUU) y mató a tiros a tres personas a principios del pasado mes de diciembre.