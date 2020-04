El Pentágono desclasifica tres vídeos sobre OVNIS y confirma su autenticidad

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha publicado oficialmente durante la tarde-noche de este lunes tres vídeos cortos que fueron grabados por personal militar de Marina estadounidense y en los que se muestran "fenómenos voladores no identificados". Las tres grabaciones ya eran conocidas. No en vano, llevaban circulando "sin tener autorización" desde 2007 y 2017, según explica la institución.

Uno de los vídeos fue grabado en noviembre de 2004 y los otros dos en enero de 2015. Muestran lo que parecen ser Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) que se mueven, uno de ellos rápidamente, mientras cámaras de infrarrojos los graban. De hecho, en una de ellos, también puede escucharse al personal del Pentágono reaccionando con asombro a la rapidez con la que se mueve lo que están grabando y especulan con que pueda ser un dron.

El comunicado explica que la intención del Pentágono con la publicación de estos vídeos es la de "clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos" que lo que se había filtrado hasta este momento. "El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado", añade.

En esta línea, han recordado que la Marina estadounidense ya dijo hace unos meses que estas grabaciones habían sido realizadas por efectivos del cuerpo y han decidido desclasificarlas y hacer públicas ahora porque, "después de una revisión exhaustiva", "no revela capacidades o sistemas sensibles y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar de fenómenos voladores no identificados".

La primera grabación, conocida por los expertos como "FLIR1", muestra un objeto de forma oblonga, que se acelera fuera de la vista de los sensores. Fue grabado en 2004 y difundido por uno de los tripulantes que grabaron la escena en 2007. Tiene una duración de 76 segundos y fue realizado en el Océano Pacífico, a unas 100 millas de la costa, cuando dos pilotos de la Armada interrumpieron su misión de entrenamiento para investigar un objeto volador que llevaban varios días detectando en sus radares.

El segundo vídeo se denomina "Gimbal" y fue grabado en el año 2015 en la costa atlántica estadounidense, en aguas cercanas al estado de Virginia. Con una duración de 56 segundos, muestra la sorpresa de dos pilotos estadounidenses cuando detectan la presencia de un aparato no identificado, que muestra una alta maniobrabilidad y mantiene una importante velocidad pese a volar en contra del viento.

El último de los vídeos se denomina "Go Fast" y también fue grabado en el año 2015, también en la costa atlántica estadounidense, aunque esta vez en aguas cercanas al estado de Florida. Se aprecia un objeto volador no identificado que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los equipos militares preguntándose "¿Qué demonios es eso?" y "¿Qué es eso, hombre?".