Las 10 razones para proteger el legado español de la destrucción de Antifa y Black Lives Matter

El acoso y derribo a estatuas y monumentos históricos en Estados Unidos continúa. El movimiento Black Lives Matter, nacido a raíz de la muerte de George Floyd, ha desembocado en una oleada de violencia y ataques contra todo el legado de la civilización occidental y sus valores.

El vandalismo de los Antifa se ha llevado vidas por delante, víctimas que han sido consecuencia del terrorismo callejero que han venido protagonizando sus manifestantes. Después de arrasar comercios, acosar y atemorizar a los que no comparten su totalitarismo de extrema izquierda, sus líderes han decidido, desde hace varias semanas, cebarse con las esculturas hasta acabar desfigurando a Linconl o derribando a Colón para sumergir al navegante bajo el agua, como si de una broma macabra se tratara. Pero no, no es una broma.

La hispanofobia del Black Lives Matter cobra fuerza y ya cuenta con el apoyo financiero del Partido Demócrata ante las inminentes elecciones norteamericanas. Los líderes de las protestas cuentan con varios objetivos, uno de ellos es acabar con el legado español. La herencia hispana ha sido tachado de racista y colonialista por los marxistas estadounidenses y, por ende, quieren destruirla aplicando su salvajismo destructor. Armados con cuerdas, grúas, contrapesos, piedras y pintura de spray, los manifestantes de Antifa tumban estatuas a su antojo. Un victoria para ellos, un derrota para la libertad.

Campaña "Respeto al legado hispano" I Hispanic Council

Y frente la pasividad de la embajada de España en Estados Unidos, que solo se ha limitado a escribir tres tuits condenando los actos vandálicos, la organización The Hispanic Council ha lanzado la campaña #RespectHispanicHeritage. Tras los ataques a Colón, Fray Junípero Serra, Cervantes, Rodríguez Cabrillo, Ponce de León y los Reyes Católicos, este think tank independiente que promueve las relaciones entre España y EEUU ha elaborado un decálogo con las 10 razones para defender el legado español en EEUU.

Motivos que reproducimos en Libertad Digital, y que contrarrestan la desinformación e ignorancia sobre la historiografía y la aportación de los españoles a la cultura moderna estadounidense. Veamos.

1. La historia de EEUU no puede entenderse sin la aportación hispana. Más de 500 años de presencia hispana han generado un legado imborrable que forma parte de la identidad actual de EEUU.

2. España fue el país que más protegió a los nativos americanos. Es innegable que hubo excesos y violencia, que las autoridades españolas persiguieron y condenaron, pero España fue el primer país, desde 1512, que impulsó leyes que protegían a los nativos, que tuvieron los mismos derechos y deberes que todos los españoles.

3. El mestizaje, clave en el desarrollo de la cultura hispana. A diferencia de otros países, si algo diferenció el modelo español en América fue la política de integración y mestizaje.

4. Muchas ciudades de EEUU tienen un origen hispano. Ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Antonio o San Francisco no se pueden concebir sin su rico legado cultural hispano, esenciales para entender su historia y su identidad.

5. La herencia hispana está presente en los símbolos de EEUU. Las banderas de muchos estados y ciudades, así como sus escudos, tienen su origen en el legado español e hispano del país, en los que puede verse claramente su herencia hispana.

6. Del dólar a los cowboys. Elementos esenciales de la cultura de EEUU tienen un origen hispano, lo que muestra la estrecha relación entre ambos países.

7. El español es hoy la segunda lengua más hablada de EEUU. El español fue el primer idioma no nativo hablado en territorio estadounidense, desde la llegada de Ponce de León a Florida en 1513. Desde entonces, ha sido hablado de generación en generación por millones de personas en Estados Unidos.

8. España y los hispanos jugaron un papel esencial en la independencia de EEUU. Personajes españoles como Bernardo de Gálvez, Fernando de Leyba o Diego de Gardoqui contribuyeron de forma esencial a la independencia de EEUU, así como miles de soldados hispanos.

9. Juzgar la historia con los parámetros sociales y culturales actuales es un error. Cada época tiene sus contextos sociales, culturales y éticos que es necesario conocer para valorar el pasado de manera justa. El no hacerlo así nos lleva a la manipulación histórica.



10. La aportación de España a América merece la pena ser reivindicada por todo el legado cultural, social, lingüístico, institucional y demográfico que generó. España, con sus luces y sombras, promovió la cultura hispana que hoy forma parte de las señas de identidad de millones de personas a ambos lados del Atlántico.