El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales en el país, argumentando que existe un riesgo de que sean "imprecisas y fraudulentas" por el sistema de voto por correo. Los comicios deben celebrarse este año y la fecha exacta, según la legislación vigente, es el martes 3 de noviembre.

"Con el sistema universal de voto por correo (no el voto para los ausentes, que va bien), las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia. Sería una gran vergüenza para Estados Unidos. ¿Un aplazamiento de las elecciones hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura?", ha planteado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

En un mensaje anterior, Trump ha dicho que el sistema de voto por correo "ya ha demostrado que es un desastre catastrófico". "Los demócratas hablan de injerencia extranjera en el voto pero saben que el sistema de voto por correo es una vía fácil para que otros países entren en la competición. Además de todo eso, ¡no permite un recuento preciso!", ha proclamado.

Mail-In Voting is already proving to be a catastrophic disaster. Even testing areas are way off. The Dems talk of foreign influence in voting, but they know that Mail-In Voting is an easy way for foreign countries to enter the race. Even beyond that, there’s no accurate count!